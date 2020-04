La cantante Anna Tatangelo è molto amata nel panorama musicale ma è anche molto apprezzata dai suoi followew su Instagram per il suo aspetto fisico.

La cantante di Sora che sta vivendo la quarantena chiusa in casa, come tutti, con la sua famiglia e il figlio non perde mai l’occasione di far perdere la testa a i suoi fan. Anna Tatangelo, in uno dei post su Instagram di qualche tempo fa, ha fatto impazzire i follower con una foto in cui è intenta, vestita solo della camicia, a fare colazione sul tavolo della cucina. Questa è stata la didascalia: “Dica 33😂….tra poco arriva il 9 gennaio 🥳🥳🥳🎂🎂🎂😝”.

La Tatangelo non perde occasione per sorprendere i fan

Tantissimi i commenti per la cantante: “Complimenti Anna, oltre ad essere una bravissima cantante sei bellissima 😍 mi dispiace per la tua situazione familiare, ti auguro il meglio per il tuo futuro e che tu possa essere serena ciaooo”, “Il tuo corpo esprime una bellezza unica e rara in tutte le foto … ma! Dal vivo al concerto a Villa Castelli in Puglia, il tuo corpo, i tuoi occhi”. Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo non perde mai occasione per intrattenere i follower sul proprio profilo Instagram.

Il gossip delle ultimi giorni vorrebbe che lo stesso Gigi D’Alessio stia cercando in tutti i modi di ritornare con l’ex compagna, con cui è stato fidanzato per dodici anni.