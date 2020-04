Dramma nella notte: bambino di 3 anni muore mentre gioca

Un bambino di soli 3 anni è morto durante la scorsa notte a Monreale (Palermo) dopo essere rimasto impigliato nel cordino della tenda della propria cameretta. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta.

Dramma a Monreale, comune in provincia di Palermo durante la scorsa notte, dove un bambino di soli 3 anni è morto all’interno dell’abitazione dove viveva con i genitori. Il piccolo sarebbe deceduto a causa di un incidente consumatosi nella propria cameretta, mentre i genitori si trovavano in un’altra stanza convinti che il figlio dormisse. Il bambino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato dopo essere salita su un tavolo rimanendo impigliato nel cordino della tenda. Accortisi dell’accaduto, i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi, che precipitatisi sul posto non hanno potuto far nulla per il bambino.

Leggi anche —> Tragedia in un distributore di benzina: uomo si toglie la vita in modo atroce

Monreale (Palermo), muore bambino di 3 anni nella notte: era rimasto impigliato nel cordino di una tenda mentre giocava

Soffocato dal cordino di una tenda all’interno della sua cameretta. Così sarebbe deceduto un bambino di soli 3 anni a Monreale, in provincia di Palermo, durante la scorsa notte, tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Messaggero, il piccolo, messo a dormire dai genitori che stavano guardando la tv in un’altra stanza, si sarebbe alzato dal letto per giocare. Riuscito a salire su un tavolo, il piccolo sarebbe scivolato rimanendo incastrato nel cordino della tenda della cameretta. Ad accorgersi di quanto accaduto, come riporta Il Messaggero, è stato il padre che andando a controllare il figlio lo ha ritrovato riverso a terra privo di sensi. Sul posto, allarmati dagli stessi genitori, si è precipitato lo staff medico del 118 che purtroppo non ha potuto far nulla per il bambino, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Per i sanitari, come riferisce Il Messaggero, si sarebbe trattato di un incidente.

Leggi anche —> Morte assurda | guarda la tv mentre mangia un toast | muore soffocato

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monreale che hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti del caso ed ascoltare i genitori presenti in casa. Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta che dovrà chiarire la dinamica dei fatti.