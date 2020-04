Il ciclista australiano Rohan Dennis è stato fortemente criticato dai suoi tifosi dopo aver pubblicato un post sui Social Network.

Nella giornata di ieri, il ciclista australiano Rohan Dennis si è reso protagonista di un’uscita molto infelice sui Social Network. Il corridore del Team Ineos, che ha in seguito deciso di eliminare sia il profilo Instagram sia il profilo Twitter, è stato fortemente criticato dagli utenti in rete e suoi tifosi per aver pubblicato una foto in cui era nella sua automobile e un post in cui annuncia di aver forzato il lockdown vigente in Spagna a causa del Covid-19. “Giorno 34. Sono andato fuori di testa e sono uscito di casa”, si può leggere sulle colonne di ‘Sportal’. “Il Coronavirus – si legge ancora – può andarsene a f******… e anche la quarantena”.

