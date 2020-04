Il Dpcm approvato ieri dal governo sulla Fase 2 prevede che i bambini fino a 6 anni non siano obbligati all’uso continuativo della mascherina.

Il Dpcm sulla fase due, approvato ieri 26 aprile, e che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio prevede che i piccoli al di sotto dei 6 anni non siano soggetti all’uso continuativo della mascherina. Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si legge infatti: “Non sono soggetti all’obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

Chiuse le aree gioco per bambini

Inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri conferma l’obbligo di mascherine “nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

Il Dpcm del 26 aprile 2020 stabilisce anche che resteranno perentoriamente chiuse le aree gioco per i bambini.