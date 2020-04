Per le Partite Iva più che aiuti veri e propri sono stati previsti slittamenti e proroghe. Il pacchetto fiscale prevede la sospensione degli Indici sintetici di affidabilità nonché il rinvio della notifica di circa 25 milioni di atti al 30 settembre.

Il bonus a favoare degli autonomi per il mese di aprile dovrebbe ammontare a 800 euro, in luogo dei 600 versati a metà di questo mese per quello di marzo.

A parte questa misura, di per sè di entità contenuta, il Governo ha messo in atto alcune misure di aiuto alle c.d. “partite iva” e ne discute altre in questo momento con l’opposizione da inserire nel prossimo decreto.

Ad esempio si parla di sospensione degli indici di affidabilità economica.

Inoltre, dal 1° giugno 2020 dovrebbero essere bloccati temporaneamente gli accertamenti. Si tratta della sospensione dell’invio degli atti di accertamento fino a dicembre e dell’invio delle cartelle esattoriali fino al 30 settembre.

Quali aiuti e misure per le partite Iva nel nuovo decreto?