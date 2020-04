Possibili scenari: bonus da 200 euro per l’acquisto di monopattini, hoverboard e bici. Lo annuncia al Question Time il ministro dei trasporti

Nuove ipotesi. Nuovi studi. Il covid-19 è un vero e proprio esperimento in qualsiasi ambito. Non solo da un punto di vista sanitario, ma anche economico e ecologico. Proprio a tal proposito, visto che una delle probabili cause del coronavirus è l’inquinamento, si sta studiando un’ipotesi per diminuire lo smog e agevolare l’acquisto di biciclette e monopattini. Paola De Micheli, ministro dei Trasporti, annuncia: “Ho proposto, d’intesa con il ministro Costa, la promozione di forme di mobilità alternativa, la diffusione della micromobilità elettrica e l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili”.

Bonus da 200 euro, come funziona

Si ipotizza il nuovo bonus da 200 euro che servirà per acquistare biciclette, hoverboard e monopattini, affinché si abbassi il tasso di inquinamento. “E’ allo studio il riconoscimento di un buono mobilità alternativa, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti – spiega il ministro – pari ad euro 200 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale”. In vista della fase 2 è necessario, nella quale si metteranno in movimento 3 milioni di persone in tutta Italia, la ministra afferma: “Occorre che sia le aziende dei trasporti che l’utenza si attengano all’osservanza di misure necessarie – conclude – a garantire un regolare svolgimento di questa seconda fase, al fine di ulteriormente contenere il diffondersi del contagio”.

Oltre al bonus si è proposto di introdurre una corsia con destinazione prioritaria alla circolazione dei velocipedi nella quale è consentita la circolazione anche dei veicoli a motore con numero totale di ruote non superiore a tre.