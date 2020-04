Il remdesivir tende a ridurre il tasso di mortalità dei contagiati dal Covid-19. Lo ha confermato Anthony Fauci, il virologo della Casa Bianca.

Anthony Fauci in un incontro con il presidente USA Donald Trump nello Studio Ovale ha confermato quanto aveva già anticipato la casa farmaceutica Gilead che produce il remdesivir, un antivirale. Fauci ha descritto i risultati del test clinici sul remdesivir “una buona notizia”, ponendo l’attenzione sui pazienti trattati, che nel 31% dei casi si sono ripresi rapidamente. Il super virologo della task force della Casa Bianca ha commentato: “Sebbene un miglioramento al 31% non sia una svolta come il 100%, è un’importante prova di principio”. La Gilead ha iniziato la sperimentazione del remdesivir nel mese di febbraio scorso valutando la sua efficacia sui pazienti adulti ricoverati a causa del Coronavirus. In principio, il remdesivir era stato sviluppato come potenziale terapia contro l’Ebola ma era stato inefficace. Anthony Fauci ha illustrato come la ripresa dei malati curati con il remdesivir è risultata in media di 11 giorni contro 15 in assenza di trattamento. Si è avuto un tasso di mortalità dell’8% contro l’11,6% degli infettati che non hanno preso il farmaco.

Fauci: “Il remdesivir può bloccare il virus”

Fauci ha concluso dicendo: “Un farmaco può bloccare il virus”, sottolinenando che rappresenta un nuovo standard di cura. Anche il presidente degli Stati Uniti aveva detto che il remdesivir della Gilead era tra i potenziali rimedi contro il Covid-19.

Mike Ryan, capo del Programma per le emergenze sanitarie ha dichiarato: “Stanno capendo come convivere con il virus, il loro modello è un strategia di controllo forte e una forte fiducia e collaborazione della comunità”.