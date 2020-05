Disinfettante spray fatto in casa: le ricette più semplici da realizzare. In questo periodo in cui mantenere la casa pulita è una delle nostre assolute priorità, vediamo qualche trucchetto insieme

L’igiene e la pulizia della casa, mai come in questo momento storico, sono considerati fondamentali. Tutti gli spot pubblicitari per il covid-19 ce lo consigliano: mantenete la casa pulita, igienizzatela il più possibile per potervi sentire al sicuro almeno tra le vostre mura. Sicuramente è importante utilizzare dei prodotti in grado di pulire qualsiasi superficie, così da non comprare troppe cose e spendere soldi inutili. I prodotti per la pulizia fai da te permettono un notevole risparmio economico, regalando la possibilità di averli sempre a disposizione anche quando non possiamo uscire di casa.

Come realizzare il disinfettante spray in casa

Per preparare i disinfettanti spray avrete bisogno di pochi ingredienti. Se lo volete preparare a base di candeggina:

1 litro di acqua tiepida

60 ml di candeggina

Per il disinfettante a base di alcool:

100 ml di vodka

100 ml di acqua

15 gocce di olio essenziale di arancia

Per quello a base di aceto:

100 ml di aceto bianco

100 ml di acqua

15 gocce di olio essenziale di limone

Come vedete, basta veramente poco per realizzare questo prodotto in casa ed evitare di uscire per andarlo a comprare. Grazie a questi semplici trucchetti, ci vuole veramente poco.

I prodotti ottenuti si possono utilizzare su qualsiasi superficie della casa, dai sanitari alla cucina. Avendo però cura di assicurarsi se i materiali più delicati possano ricevere trattamenti a base di aceto, di alcol o di candeggina.