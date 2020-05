Fondo perduto 2020: che cos’è e come funziona. Tutto sul decreto maggio

Fondo perduto 2020. Sul decreto maggio è spiegato che cos’è e a come funziona. A chi spetta? Ne parla il Ministro dello Sviluppo economico

Una novità che riguarda il decreto Maggio è la nascita del fondo perduto 2020. Si tratta di una base di solidarietà da circa 8 miliardi per le micro e PMI, che darà contributi a fondo perduto. Stefano Patuanelli, il Ministro dello Sviluppo Economico lo ha dichiarato al Sole 24 ore. Inoltre con il Decreto maggio è previsto un insieme di aiuti del valore di 15 miliardi più il rifinanziamento del bonus autonomi. Ci sarà poi lo sblocco di 12 miliardi di pagamenti alla PA, agevolazioni sugli affitti, e il taglio delle bollette.

Fondo perduto 2020. Come funziona

Il fondo perduto 2020 è un fondo di solidarietà per le piccole e medie imprese che consiste nell’erogazione da parte del governo di un aiuto pari a un importo medio di 5 mila euro. Si parla di 1,6 milioni di destinatari. Sono in fase di valutazione i sistemi di erogazione degli indennizzi, una soluzione potrebbe essere l’accredito tramite l’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente. A chi interessa? Alle micro e PMI fino a 9 dipendenti. Oltre agli aiuti a fondo perduto, il Ministro ha spiegato anche altri provvedimenti. Il Decreto Maggio prevede il rifinanziamento dei bonus autonomi: l’accredito per aprile sarà automatico e spetterà gli stessi beneficiari di marzo. Per il mese di maggio il governo sta lavorando ad un metodo di accesso selettivo. Ci saranno tagli alle bollette, in particolare sulle utenze non domestiche, con potenza superiore a 3 kW, nei mesi di maggio, giugno e luglio. Inoltre sarà fondamentale il bonus affitti per le attività commerciali. Un credito d’imposta pari al 60% in compensazione sul canone di locazione che verrà esteso sicuramente a bar, ristoranti, hotel, studi attualmente chiusi.

Da quanto dice Patuanelli, nessuno rimarrà indietro. Il Governo cercherà in tutti i modi di aiutare l’economia del Paese a rialzarsi da questa crisi senza precedenti.