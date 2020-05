Per il Bonus di 100 euro in busta paga arrivano altre istruzioni dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo del reddito nella circolare n. 11/E del 6 maggio 2020. Le novità riguarderanno anche i rimpatriati e i lavoratori all’estero.

Per il Bonus di 100 euro in busta paga arrivano altri chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del reddito. Le nuove istruzioni si trovano nella circolare n. 11/E pubblicata il 6 maggio 2020 in cui rientrano le novità relative ai 100 euro netti introdotti dal decreto Cura Italia. La circolare riguarda nel dettaglio le istruzioni per calcolare il reddito anche in casi particolari, come per i lavoratori all’estero o quelli rimpatriati. I primi chiarimenti dicono che il limite di 40 mila euro di reddito del decreto Cura Italia per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Occorre calcolare dunque i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati a imposta sostitutiva.

“Bisogna considerare il reddito percepito dal lavoratore”

L’Agenzia delle Entrate procede nei chiarimenti rispondendo a una domanda riguardante i lavoratori rimpatriati e i ricercatori residenti all’estero. Queste categorie possono usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cioè gli incentivi per il rientro in Italia.

Ai lavoratori residenti in Italia ma che prestano attività lavorativa all’estero non spetta il bonus di 100 euro.