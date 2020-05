Aurora Ramazzotti a Michelle Hunziker: “Ti vergogni di te stessa?”

Intervista su Bild a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Le due raccontano del rapporto madre-figlia molto aperto, ma qualcosa infastidisce la madre

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, madre e figlia. Le due, in un’intervista rilasciata a Bild, un magazine tedesco, parlano del loro legame molto aperto. Tra le due non ci sono segreti, possono raccontarsi tutto come due amiche, ma che succede quando si tocca il tasto del sesso? Aurora, la figlia della conduttrice e del cantante Eros Ramazzotti, sembra molto a suo agio anche riguardo a questo tema, a differenza della madre che invece sembra non essere d’accordo a raccontare la sua vita sessuale alla figlia. “Ognuno fa sesso, è qualcosa di assolutamente normale. O ti vergogni di te stessa?” Chiede Aurora.

Michelle Hunziker e Aurora Ramozzotti, madre e figlia

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, madre e figlia che non hanno segreti. O forse sì. La conduttrice, appena si tocca il tema sesso, sembra essere in disagio. E proprio durante l’intervista, la figlia coglie l’occasione per mettere in imbarazzo la mamma. “Potresti parlare della tua vita sessuale, va bene per me – dice Aurora – Ognuno fa sesso, è qualcosa di assolutamente normale. O ti vergogni di te stessa?” Chiede. Michelle racconta del suo rapporto aperto con la figlia ma: “In realtà io non parlo della mia vita sessuale ma di quella di Aurora” Dichiara la conduttrice.

Intanto Aurora non perde l’occasione per ringraziare la mamma: “Ha fatto tutto al meglio. Mi ha insegnato molto – dice – in particolare come fare a crescere con una madre famosa e bella. Il rischio era che il rapporto potesse chiudersi in una specie di competizione”.