Ristoranti, bar e parrucchieri: il calendario delle riaperture regione per regione

Quali saranno le prossime riaperture. L’Italia è pronta a ripartire con nuove regole. Bolzano è apripista, ma se i contagi riaumentano rinizierà la stretta

Non c’è più tempo da perdere. L’Italia deve ripartire e riaprire tutto quello che si può. Bolzano farà da apripista: hanno già riaperto parrucchieri, bar e ristoranti, come previsto dalla legge provinciale approvata la scorsa settimana. I saloni stanno ricevendo i primi clienti con orario prolungato, in alcuni casi dalle 7 alle 21, per smaltire le lunghe liste d’attesa. Secondo le direttive provinciali, i parrucchieri indossano mascherine Ffp2, per i clienti basta una mascherina qualsiasi. La legge provinciale ha dato via libera anche ai musei.

Riaperture: come si ricomincerà

“Spero che con la differenziazione territoriale possano riaprire ovunque e poi sarà responsabilità delle singole Regioni regolarsi – spiega il ministro Boccia – Se i contagi andranno giù potranno riaprire anche altre cose – continua – Se i contagi saliranno su dovranno restringere. E sarà più facile per tutti responsabilità e doveri“. Per alcune regioni non c’è più tempo da perdere, bisogna ripartire subito. Il Trentino Alto Adige ha aperto i battenti, ma la seguiranno il Veneto, la Calabria, la Liguria, la Puglia e il Friuli. A metà settimana saranno quindi rilasciati i protocolli di sicurezza elaborati dal Comitato tecnico scientifico, quindi verrà firmato un nuovo dpcm che consentirà le riaperture sull’intero territorio nazionale di bar, ristoranti, negozi al dettaglio, parrucchieri e centri estetici, a partire dal 18 maggio.

Si riparte ma con molta più sicurezza

Sarà questa la linea guida per la riapertura di bar e ristoranti: sfruttare al massimo gli spazi esterni, se ci sono. In ogni caso la capienza dei locali sarà molto limitata, prevedendo almeno uno spazio di quattro metri quadrati a cliente. La prenotazione sarà altamente consigliata, i buffet completamente aboliti. Le mascherine saranno obbligatorie prima e dopo i pasti, gli esercenti dovranno mettere a disposizione all’interno dei locali prodotti igienizzanti. L’obbligo di mascherine c’è ovviamente per i dipendenti, sia per chi serve che per chi lavora nelle cucine. Per i parrucchieri e i centri estetici sarà consentita l’entrata di una sola persona alla volta. La sanificazione dei negozi deve avvenire ogni giorno.

Nessuno dovrà aspettare il proprio turno all’ interno, anche per questo la prenotazione del servizio sarà obbligatoria.