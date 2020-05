La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 14 maggio

Diramati nel pomeriggio gli aggiornamenti del bollettino e della mappa regione per regione relativi all’epidemia da coronavirus in Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile, come ogni giorno dall’inizio dell’emergenza, intorno alle 18 di oggi ha diffuso sul proprio sito il bollettino che fa il punto sulla situazione sanitaria nel nostro Paese. A quasi tre mesi dal primo caso di contagio, in Italia i casi complessivi risultati positivi al virus hanno superato le 223mila unità. Di questi, poco più di 76mila sono ancora positivi al Covid-19, dato che ormai è in discesa da settimane. In calo anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre crescono parallelamente i guariti. Si aggrava anche oggi il bilancio delle vittime che giunge ad oltre 31mila morti, numero che colloca l’Italia al terzo posto al mondo per numero di decessi dopo Stati Uniti e Regno Unito.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 14 maggio, soggetti attualmente positivi sotto i 77 mila

Continuano a scendere i numeri relativi all’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Ad evidenziarlo è il bollettino di oggi diffuso dalla Protezione Civile nel pomeriggio sul proprio sito. Stando ai dati, in Italia i positivi attuali al Covid-19 sono 76.440, ossia 2.017 unità in meno rispetto alla giornata di ieri. A decrescere sono anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali: ad oggi 855 con un decremento di 38. Altro dato positivo riguarda i guariti che continuano a crescere esponenzialmente ed arrivati a 115.288, con un incremento rispetto a ieri di 2.747. Purtroppo salgono le vittime con 262 decessi registrati nelle sole ultime 24 ore che hanno portato il bilancio complessivo a 31.368.

I casi di contagio in Italia, come si evince nel bollettino, sono in totale 223.096, ossia 992 più di ieri. Questo dato colloca il colloca il nostro Paese al quinto posto come nazione più colpita dall’epidemia.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, giovedì 14 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 83.820 – 15.296 – 38.568;

– Piemonte – 29.209 – 3.493 – 13.825;

– Emilia Romagna – 27.056 – 3.930 – 16.825;

– Veneto – 18.845 – 1.743 – 12.384;

– Toscana – 9.859 – 973 – 5.498;

– Liguria – 8.995 – 1.329 – 5.006;

– Lazio – 7.291 – 595 – 2.600;

– Marche – 6.603 – 974 – 2.725;

– Campania – 4.639 – 394 – 2.480;

– Puglia – 4.357 – 461 – 1.643;

– Trento – 4.315 – 448 – 3.362;

– Sicilia – 3.366 – 263 – 1.249;

– Friuli Venezia Giulia – 3.161 – 317 – 3.161;

– Abruzzo – 3.136 – 379 – 1.275;

– Bolzano – 2.578 – 290 – 1.908;

– Umbria – 1.420 – 73 – 1.255;

– Sardegna – 1.345 – 125 – 755;

– Valle d’Aosta – 1.166 – 141 – 945;

– Calabria – 1.143 – 95 – 524;

– Molise – 403 – 22 – 152;

– Basilicata – 389 – 27 –235.

Confrontando la mappa di oggi con quella pubblicata nella giornata di ieri si evince che non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore a Bolzano, in Campania, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. Nessun nuovo caso di contagio in Sardegna e Basilicata.

