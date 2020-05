L’Oms: “Con l’arrivo dell’inverno l’Europa potrebbe fare i conti con una nuova emergenza: il virus potrebbe tornare a colpire”.

Il Covid-19 sembra aver dato una tregua in Italia e nel resto del mondo. I casi d’infezione, che si sono abbassati ovunque, fanno sperare per un’estate tranquilla. Tutti sono consapevoli del fatto che ci sia bisogno di rispettare delle regole che si sono dimostrate efficaci nel contenimento del Coronavirus. L’Oms, nonostante ciò, è preoccupata: I Paesi dell’Unione Europea stanno allentando le restrizioni in maniera rapida e si potrebbe dire che quasi festeggiano una vittoria che in realtà non c’è mai stata. Non bisogna abbassare la guardia. “Singapore e il Giappone hanno capito prima che non è ora il momento di festeggiare – ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms in Europa – ma è il momento di prepararsi. I Paesi scandinavi lo stanno facendo, non escludono che vi sia una seconda ondata ma sperano che sia localizzata e che possano superarla in maniera rapida”.

L’Oms: “Potremmo avere il Covid e l’influenza stagionale”

Stando a quanto dice Kluge nei prossimi mesi il Vecchio Continente potrebbe fare di nuovo i conti con una seconda ondata di Covid-19 potenzialmente peggiore della prima per quanto riguarda i morti. Per il direttore regionale dell’Oms in Europa, che ha rilasciato un’intervista al Telegraph: “In inverno potremmo averne una di Covid e un’altra di influenza stagionale, o morbillo”.

Fino a questo momento solo la Spagna sembra aver seguito scrupolosamente le indicazioni dell’Oms.