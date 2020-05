Sabrina Salerno è già pronta per l’estate: l’abbigliamento fa impazzire i fan – FOTO

Sabrina Salerno non vede l’ora di abbracciare il mare, ma intanto già assapora i preparativi in compagnia dei suoi fan: abbigliamento mozzafiato per i fan

Sabrina Salerno non è nuova agli scatti programmati sui social in questo periodo di Pandemia. La 52enne showgirl italiana vuole ben presto lasciarsi alle spalle questo periodo di magra consolazione che le ha impedito di mostrarsi al suo pubblico.

Nonostante ciò la celebre star di origine catanese non ha mai fatto mancare nulla, servendosi del “ponte” social network, pur di mantere alto l’appeal di apprezzamento dei suoi fan. La sua attrazione ha raggiunto l’apice in questi mesi con scatti sensuali che la ritraevano seminuda e con l’abbigliamento trasparente sui comfort casalinghi.

Il messaggio dell’immagine folgorante per i fan è quello di mettere in risalto il suo nobile fisico da silhouette ventenne.

Sabrina Salerno e l’abbigliamento a tema estivo

La celebre attrice, figlia artistica di Claudio Cecchetto, Sabrina Salerno si è prostrata nuovamente ai suoi followers, sfruttando l’aumento considerevole delle temperature climatiche. La sua verve di attrattivita è la stessa di qualche mese fa, senza un filo di ruggine sul suo fisico scultoreo.

L’attrice sicula può ancora contare sulle foto che ritraggono la sua sensualità e la sua naturale bellezza, questa volta rimarcando il tema dell’estate. La cantante è stata di nuovo protagonista in questi giorni con scatti su Instagram che hanno fatto accrescere il numero già considerevole dei suoi fan.

Il Covid-19 mette a rischio l’incolumità delle persone sulle spiagge, ma la showgirl sogna in maniera spensierata un’estate identica alle altre.

In questi giorni lo scatto davanti al suo specchio di casa, condito da un sorriso brillante è stato apprezzato da circa 50.000 followers e ritraeva la bellissima Sabrina con un costume da bagno rosa.

Una posa da far impazzire i fan e che mette in risalto il suo dècolletè con delle curve mozzafiato in vista e una voglia matta di andare al mare.