Più bella che mai, è Sabrina Salerno, che strega tutti con la sua prova costume improvvisata all’interno del salotto di casa.

Ci ha abituati ad assistere a diversi momenti della sua quotidianità, Sabrina Salerno. Lei, dalla sua casa in Veneto, passa la quarantena vivendo giorni tutti uguali. “Ho perso la cognizione del tempo”, si lamenta la 53enne cantante originaria di Genova, ormai da lungo tempo radicata nel Nord-Est con la famiglia composta dal marito Enrico Monti e dal loro figlio Luca, di 16 anni.

LEGGI ANCHE –> Ester Exposito | da ‘La Casa di Carta’ alla FOTO da censura

Lei è come al solito bellissima in tutti gli scatti che pubblica sui suoi profili social, e così la pensano pure i suoi tanti ammiratori. In particolare possiamo ammirare Sabrina durante una prova costume improvvisata e giunta un pò all’improvviso. Data la situazione attuale, non è in cima alle priorità di tutti noi quello di pensare alle prossime vacanze estive. Ma la Salerno sceglie di evadere da tutto questo provando ad allietarci un pò.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti | attacchi feroci dagli haters | “Che volgare” | FOTO

Sabrina Salerno, magnifica in bikini

Visualizza questo post su Instagram Tintarella di luna in salone… 🌙 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 10 Mag 2020 alle ore 9:00 PDT

Ed ecco quindi fare bella mostra di sé nel giardino di casa, con un top che le lascia le spalle scoperte. Lei è di profilo e sorride maliziosa, nascondendo in parte i suoi occhi da gatta dietro ad un paio di grandi occhiali da sole. Ed anche noi allora perdiamo la cognizione del tempo. Ma ‘peggio ancora’ avviene con un post successivo. “Tintarella di luna in salone” scrive lei, e lo spettacolo è anche più bello.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo Gigi D’Alessio | i motivi della loro separazione

LEGGI ANCHE –> Gianluca Vacchi | chi è la fidanzata Sharon Fonseca incinta di lui

E il tempo si è davvero fermato nel caso di Sabrina. Bella oggi esattamente come negli anni ’80.