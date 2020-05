Fuoco incrociato contro Antonella Mosetti, attaccata da diversi utenti sui social network a causa di alcuni suoi scatti particolari.

Fa discutere Antonella Mosetti per alcuni suoi recenti post pubblicati sui profili social a lei riconducibili. La 44enne romana, divenuta famosa ai tempi di ‘Non è la Rai’ oltre 25 anni fa, ha voluto concedersi più di una posa sensuale, naturalmente vestita il meno possibile allo scopo di mettere in risalto le sue forme.

Un atteggiamento questo che però non è piaciuto ad alcuni suoi followers, i quali non le hanno perdonato l’eccessivo (e francamente evidente) ricorso al bisturi. A questo si aggiungono i suddetti scatti, concessi secondo più di uno dei suoi ammiratori in maniera fin troppo eccessiva e provocante. Certo, non mancano anche i complimenti da parte di molti. Ritocchini o no, il corpo di Antonella resta statuario.

Antonella Mosetti, alcuni followers le danno della volgare

Ma come detto, c’è chi la taccia di essere volgare ed afferma che la bellezza “è ben altra cosa”. Ma lei sa bene che il suo status di celebrità comporta anche il doversi esporre, suo malgrado, ad attacchi ed a luci negative della ribalta. La situazione le ha permesso di avere le spalle larghe abbastanza per poter ignorare commenti negativi e veri e propri insulti gratuiti.

Visualizza questo post su Instagram @chiclove1 JACkET ✅ #women #jacket #style Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📸 (@antonellamosetti) in data: 8 Mag 2020 alle ore 1:36 PDT

