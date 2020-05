Emma Marrone, il ricongiungimento famigliare un po’ particolare – FOTO

Emma Marrone, fiorentina di nascita ma con il sangue pugliese, ama spesso usare i social per comunicare con i suoi numerosissimi follower

Emma Marrone, classe 1984, è nata a Firenze, ma ha il sangue pugliese che scorre nelle sue vene. Ama la sua famiglia che le è stata vicina nei momenti più difficili. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore fa, ha parlato di un ricongiungimento famigliare un pò particolare. Si parla si cibo e del Salento nel post di Emma Marrone: Ricongiungimento familiare/ Io la mia famiglia e la “friseddha”. Salento mio.

Profumo di casa.

Grazie vita ❤️

Poco dopo aver postato il piatto tipico pugliese, ha subito commentato la sua amica Michelle Hunziker : Mammamia che bbbbona la friseddha ❤️❤️❤️

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Emma Marrone amante del buon cibo

Emma Marrone, da pugliese doc, ama il buon cibo e non è la prima volta che posta prelibatezze. Lo ha fatto qualche settimana fa nell’immagine sopra-riportata ; Cozze, davvero deliziose: partita la #mfw2020. Ecco le regole fondamentali per la sopravvivenza.

Mangiare/essere simpatiche/divertirsi (Per poi tornare alla tuta e al pigiama)

Ciao ragazze ❤️

@tubici_ @vincenzosabatino74 @domenicouiovine

@rebeccabaglini

@nervimilano

Emma Marrone: Dopo il cibo, un buon bicchiere di Vino

E’ di parecchio tempo fa, un post di Emma Marrone molto bollente, dove si è immortalata nella vasca da bagno con un buon bicchiere di vino: Vino pazzo che suole spingere anche l’uomo molto saggio a intonare una canzone,

e a ridere di gusto, e lo manda su a danzare,

e lascia sfuggire qualche parola che era meglio tacere.

Insomma, Cibo, Salento, vino e una voce bellissima. Emma Marrone è una sorpresa dietro l’altra .

