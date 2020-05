Michela Quattrociocche e il primo costume della stagione. E’ un vero incanto. La donna che ha due figli ha da poco chiuso la sua lunga storia con Alberto Aquilani. E riparte con un fisico da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Facciamo ripartire la nostra Italia comprando Made in italy @raffaeladangelo Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 23 Mag 2020 alle ore 5:39 PDT

Michela Quattrociocche e il primo costume dell’estate. E’ un vero incanto. La donna famosa per i due film di grande successo fatti con Raul Bova, ha due figle e da poco ha chiuso la sua lunga storia con Alberto Aquilani. E riparte con un fisico da fare invidia ad una sedicenne. Un omaggio ad uno stilista italiano, tutta rosa è bellissima: “Facciamo ripartire la nostra Italia comprando Made in italy @raffaeladangelo”.

Le figlie di Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche

Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 16 Mag 2020 alle ore 5:45 PDT

Una bellissima storia quella tra Michela Quattrociocche ed Alberto Aquilani. Chiusa e comunicata al pubblico attraverso ad una storia su Instagram:

“In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno.”

Una storia d’amore lunga 13 anni. I due hanno messo fine alla loro relazione tra l’incredulità generale.

Scusa Ma ti chiamo amore

Nulla lasciava pensare che i due si sarebbero lasciati prima o poi. Scorrendo il profilo di Michela Quattrociocche, si può vedere che fino a Natale i due stavano bene insieme, felici insieme alle loro figlie in una vacanza a Dubai. Una storia bellissima magari implosa durante questa quarantena cosi complessa per tantissime coppie italiane. Lo sanno loro e magari in futuro chissà, i due torneranno ad amarsi e a far sognare tutte le coppie che ammiravano il loro amore..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 29 Dic 2019 alle ore 12:14 PST

Il tempo dirà cosa è giusto. Intanto Michela Quattrociocche si gode il suo bellissimo fisico e le sue bellissime figlie, poi si vedrà