Trapani, pandemia ufficialmente finita. Ventotto giorni senza contagi. E’ il limite fissato dall’Oms per dichiarare conclusa l’epidemia. Domani sarà Crotone

Piano piano, a piccoli passi si uscirà fuori definitivamente dall’incubo emergenza. Ogni giorno i dati sono sempre più rassicuranti, sempre più positivi, da un mese a questa parte. Ora è arrivato il turno della prima città in Italia ad essere ufficialmente fuori dalla pandemia. Si tratta di Trapani, in Sicilia. L’ufficialità arriva grazie al termine di giorni consecutivi senza contagi fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Che fosse del Sud era un poco previsto. Il Mezzogiorno d’Italia ha da sempre avuto dei contagi inferiori rispetto al nord del paese. Domani toccherà, molto probabilmente, ad un’altra città del Meridione. Si tratta di Crotone, in Calabria. La città calabrese si è fermata a 27, manca poco al traguardo. Intanto, ieri state 53 le province italiane a non far registrare nessun tampone positivo.

Trapani è fuori dalla pandemia, domani tocca a Crotone

Sempre in Sicilia, Agrigento e Ragusa registrano zero ricoverati per Covid. Questo il bollettino di ieri della protezione civile: I soggetti attualmente positivi sono ad oggi 52.942, ossia 2.358 in meno rispetto a ieri, mentre i casi totali di contagio salgono a 230.555, con un incremento di 397 unità. Si aggiorna il bilancio delle vittime che arriva a 32.955 con 78 decessi nelle sole ultime 24 ore. I guariti sono, infine, 144.658, ossia 2.677 in più. Ancora in calo la pressione nelle terapie intensive che ad oggi vede una diminuzione di 20 unità che porta il totale a 521 ricoveri. La curva di contagio continua a dimostrare un calo.

Il numero dei contagi complessivi era salito a 230.158. Di questi erano 55.300 gli attualmente positivi. In calo anche i pazienti in terapia intensiva: 541 in totale. I guariti erano saliti a 141.981. Infine si aggravava il bilancio dei decessi raggiungendo un totale di 32.877 vittime dall’inizio dell’emergenza.