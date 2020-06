Ilaria Capua: “Abbiamo imparato a proteggerci dal virus”

Ilaria Capua, intervenendo alla trasmissione radiofonica a “Non è un paese per giovani” ha commentato le parole del dottor Alberto Zangrillo.

In collegamento con il programma radiofonico di Radio2 “Non è un paese per giovani“, la nota virologa Ilaria Capua ha spiegato: “Il virus non è cambiato, siamo noi che abbiamo imparato a proteggerci meglio e a difenderci“. La dottoressa è intervenuta commentando le dichiarazioni di Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. “Io credo, immagino e posso interpretare quello che ha detto il dottor Zangrillo anche se in effetti non è il virus ad essere cambiato – ha affermato la virologa – siamo noi che abbiamo imparato a proteggerci meglio e a difenderci. Adesso abbiamo una malattia che sappiamo innanzitutto curare, cosa che non era nelle nostre competenze cinque mesi fa. Siamo riusci a creare un sistema di controllo, anche di attenzione precoce ai pazienti che possono essere affetti da forme più gravi e abbiamo capito quali sono le categorie di persone più fragili“.

LEGGI ANCHE ->Alcuni dipendenti di Facebook contro Zuckerberg: Non esiste posizione neutrale nel razzismo

Come si ferma l’epidemia secondo Ilaria Capua

Inoltre ha aggiunto la dottoressa Capua: “Di conseguenza, il fatto che l’infezione sia clinicamente scomparsa è legato a ciò che noi ricercatori affermiamo da tempo ovvero che il nostro scopo non può essere quello di bloccare la circolazione del virus perché è impossibile ma ciò a cui puntiamo è che attraverso l’appiattimento della curva, lavandoci le mani e mantenendo il distanziamento sociale siamo riusciti ad impedire al virus di infettare sempre più persone. I contagiati diventano meno gravi e seppure si trovano in condizioni critiche ormai sappiamo come trattarli“.

LEGGI ANCHE -> Uno studio dimostra che la vitamina C ha un notevole effetto anti-cancro

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Riferendosi quindi alle dichiarazioni del dottor Zangrillo, Ilaria Capua ha concluso dicendo: “Zangrillo non ha detto che il virus è cambiato, il termine ‘clinicamente’ che ha usato non si riferisce al coronavirus ma a noi che siamo diventati più bravi ad affrontarlo.