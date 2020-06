La triste notizia è stata data su Instagram dallo stesso Nainggolan: “Mancherai a tutti noi, ancora non ci credo, così giovane…”. L’addio alla nipote del giocatore del Cagliari ha ricevuto il cordoglio del popolo del web.

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, ha annunciato sul suo profilo Instagram che la giovane nipote è morta per un cancro dopo una lunga battaglia: “Mancherai a tutti noi, ancora non ci credo”. Il sentito saluto alla nipote ha ricevuto subito tantissimi messaggi di cordoglio dal web. “Mia cara. Tesoro. Mancherai a tutti. Al tuo ragazzo, a tuo papà, ai bambini. Adesso vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più. Ancora non ci credo, così giovane…” Con queste parole Nainggolan ha voluto regalare il suo addio alla nipote scomparsa per cancro.

La moglie di Nainggolan sta facendo la riabilitazione dopo aver sconfitto il tumore

Il cancro è una malattia che Nainggolan conosce fin troppo bene perché da molti mesi, sua moglie Claudia sta combattendo, e vincendo, la propria battaglia contro il tumore. Claudia Lai sta completando la sua riabilitazione dopo aver sconfitto il cancro.

Nei giorni scorsi la moglie dell’ex Inter aveva ricordato il ritorno difficile alla normalità dopo mesi di battaglia: “Nella vita non bisogna mai rassegnarsi… Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo, ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza…. si, forza e determinazione… ecco come il mio fisico ha reagito ma sopratutto è cambiato in questi 2 mesi, nonostante le cure…”.