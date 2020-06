Dalla Cina arriva la notizia di nuovi casi di coronavirus importati. Tutti i positivi sono viaggiatori che arrivano dall’estero

In Cina, cuore dello scoppio della pandemia da coronavirus, si contano nuovamente nuovi casi. Sono 16 nelle ultime 24 ore secondo quanto ha riferito l’autorità cinese. Non casi autoctoni ma di importazione, tutti rilevati in viaggiatori arrivati nel Paese dall’estero.

Sì perché nella Cina le trasmissioni locali sono pari praticamente a zero. Gran parte della vita è ripartita, tanto che in questa settimana riprenderanno anche le lezioni nelle scuole medie e superiori.

La Cina ha più volte annunciato di essere ormai fuori dall’emergenza ma di tanto in tanto spuntano nuovi casi di contagio. I 16 rilevati sono tutti importanti, 11 segnalati nella provincia del Sichuan, tre nella regione autonoma della Mongolia interna e due nella provincia del Guangdong. Non ci sono però morti per via del virus.

Questo è il quadro che è emerso dal rapporto quotidiano comunicato dalla Commissione sanitaria nazionale.

Coronavirus in Cina, gli ultimi dati sui casi

I 16 nuovi casi di coronavirus segnalati in Cina risultano essere tutti asintomatici. Alcuni di queste persone, otto per la precisione, sono state dimesse dall’osservazione.

È diverso tempo, infatti, che la Cina fa i conti con i casi di coronavirus importati. Sono oltre 30 quelli che negli ultimi tempi sono arrivati dall’estero e che sono sotto osservazione medica.

Le tre regioni cinesi sedi di focolai, Heilongjiang, Hubei e Jilin non hanno riportato, invece, nessun caso di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati comunicati sono complessivamente 4.634 le persone che sono morte a causa del coronavirus.

Proprio sui dati più volte la Cina è stata accusata di non aver comunicato, mai in realtà, i veri dati sulla pandemia nel Paese e che sia i malati ma soprattutto le vittime siano stati molti ma molti di più.