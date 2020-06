Virus, Toti: “Trend dei contagi in calo, ma abbiamo un nuovo cluster”

Il governatore Toti nella sua solita stampa serale ha comunicato riguardo al virus: “Nuovo cluster: la struttura Santa Marta”

“La situazione è sotto controllo, il peggio non tornerà” annuncia il governatore Toti durante la sua consueta stampa serale. In effetti il trend dei contagi è ormai in calo da un mese ma sembra che il virus non abbia intenzione di andarsene così facilmente. In provincia di Genova, riporta il governatore, ci sono 56 nuovi casi, 29 di questi provenienti da una Rsa, precisamente Santa Marta. 20 sono gli ospiti contagiati mentre 9 appartengono al personale in servizio.

Toti, il virus non fa più paura

Per Toti il virus non fa più paura. Bisogna avere prudenza ma ormai l’Italia è in grado di gestire la situazione. Riguardo alle Rsa della Liguria spiega: “Sono sotto controllo e i cluster vengono individuati con rapidità. Certo è un cluster importante -si riferisce a Santa Marta – ma è isolato perché queste persone non circolavano nella comunità. Prova ne è che tutti gli altri indicatori sull’andamento del virus sono più che buoni e per la prima volta da inizio emergenza non abbiamo segnalazioni di decessi dalle strutture sanitarie della Liguria” Continua: “Oltre a questi, altri due dei nuovi contagi del giorno sono stati rilevati in un’altra Rsa. Gli altri dati – spiega – sono in linea con la circolazione del virus rilevata dalle squadre Gsat e sono 52 in meno secondo il nostro calcolo che esclude guariti e morti. Tutte le province sono in calo; tornano a calare gli ospedalizzati dopo la piccola crescita di ieri. Solo 7 sono in terapia intensiva”.

“Andiamo avanti sulla nostra strada. – conclude il governatore – Prudenti, ma convinti che il peggio non tornerà grazie al lavoro di tutti”.