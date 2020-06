Cristina Chiabotto e le sue dolci parole: “Tienimi per sempre”

Cristina Chiabotto sorride alla vita nonostante stia passando un momento davvero difficile. La perdita di una persona cara fa sempre male

Nonostante tutto il sorriso rimane. Così Cristina Chiabotto, l’ex miss italia, riesce a superare il suo dolore attraverso la sua positività, leggerezza e energia. E i suoi fan lo sanno perché la conoscono. La miss Rocchetta ha appena subito un lutto, le è morta sua nonna a cui era molto affezionata. Ma lei sorride alla vita e alle giornate di sole che verranno.

Cristina Chiabotto e il post commovente

Il post della conduttrice televisiva ha commosso il web. “Dammi la tua mano…tienimi per sempre e poi con te sorrido “cumme u tiempu” (cit.)” Scrive Miss Rocchetta, dedicando una foto a sua nonna appena morta.

Il tempo non riporta le persone in vita ma i ricordi ci mantengono vivi. E Cristina questo lo sa bene. I bei momenti vanno sempre ricordati ecco perché la donna spesso li condivide con i suoi fan. Qualche giorno fa per esempio ha pubblicato una foto del suo matrimonio insieme alla mamma.

Il suo giorno da principessa rimarrà per sempre lì nel suo cuore.