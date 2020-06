Propaganda social: il segretario della Lega ha speso 250 mila euro nell’ultimo anno. Alle sue spalle Renzi e poi Berlusconi

La propaganda sui social è l’ultimo strumento che i politici hanno scoperto, ormai da qualche anno, per creare consenso. Il politico che ha speso di più è il segretario della Lega nella speciale classifica che va da marzo 2019 al 31 maggio 2020. Sul podio dei più degli “spendaccioni” su Facebook si posizionano: Matteo Salvini tramite la pagina “Lega Salvini Premier” (255.112 euro), Matteo Renzi (173.490 euro) e Silvio Berlusconi (93.858 euro). Seguono in ordine Carlo Calenda (55.773 euro), Giorgia Meloni (42.085) e Teresa Bellanova, che raggiunge quota 15.799 euro per finanziare i suoi post. Una classifica che dice molto sui leader dei vari partiti, soprattutto se si osserva poi la coda della classifica. C’è, infatti, chi spende zero e fa parte del governo.

Propaganda social, c’è chi spende zero

In fondo alla speciale classifica si piazzano, infatti, i principali esponenti di governo e della maggioranza: spendono zero il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio, Dario Franceschini, Roberto Speranza e Alfonso Bonafede. Nessuna spesa anche dell ’attuale capo reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi mentre, in 15 mesi, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha investito solo 1.649 euro. Più di lui ha speso la leader di “Più Europa” Emma Bonino con 3.673 euro. Linee di pensiero diverse, anche se va detto che chi si trova all’opposizione cerca di fare più propaganda, solitamente.

Chi governa, invece, dovrebbe badare principalmente alle cose da fare ed è lo stesso lavoro che frutta più o meno consensi. E’ un po’ il gioco delle parti. Tuttavia, desta scalpore la differenza tra il premier, zero, e il presunto leader dell’intera opposizione che spende 250 mila euro in un solo anno.