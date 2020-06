Germania, arriva un nuovo focolaio: decisione inattesa della Merkel

Nuovo focolaio in Germania, Gottinga richiude le scuole. L’Oms: ‘Ripresi i test con l’idrossiclorochina’. Oltre 6,4 milioni di casi nel mondo

Nuovo focolaio in Germania, Gottinga richiude le scuole. E’ la prima volta che si chiudono scuole in Germania dalla fine del periodo di chiusura. Una decisione dovuta al fatto che nella piccola località della Bassa Sassonia, ci sono state diverse feste private. Gottinga è una cittadina universitaria e i giovani hanno ripreso con troppa fretta la vita sociale di un tempo. Il risultato è stato un aumento dei contagi che ha costretto le autorità a chiudere nuovamente le scuole. Una cosa del genere è accaduta anche in Francia alcune settimane fa. In quel caso i contagi partirono proprio dalle scuole e il governo francese fu costretto a chiuderne ben 70. Mentre in Italia c’è chi tiene ancora vivo il dibattito sulla riapertura o meno della scuola prima di settembre, chi ha riaperto non se la passa proprio serenamente.

Germania, nuovo focolaio

Intanto l’università americana Johns Hopkins ha aggiornato i dati sull’epidemia a livello mondiale. Il numero dei morti provocati dal coronavirus a livello mondiale ha superato la soglia dei 380.000. Il direttore generale dell’Agenzia dell’Onu Tedros Adhanom Ghebreyesus​, poi, ha annunciato che sono ripresi i test con l’idrossiclorochina. Ghebreyesus​ ha dichiarato durante l’aggiornamento sui dati inerenti al contagio che “il numero di casi di coronavirus in Europa continua a scendere. Ieri è stato riportato il numero più basso nel continente dal 22 marzo. Le mascherine da sole non bastano, ha poi aggiunto. Devono essere usate nell’ambito di una strategia complessiva contro il coronavirus”.

Intanto si registra un nuovo record di vittime per Covid-19 in Brasile: sono 1.262 quelle registrate nelle ultime 24 ore. Ora il bilancio totale sale a 31.199 morti dall’inizio della pandemia.