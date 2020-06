Cina, attentato terroristico a scuola: il bilancio dei feriti

Attentato terroristico: Il presunto aggressore, ex guardia di sicurezza della scuola, è già stato arrestato. E’ accaduto a Cangwu, nel sud della Cina

Attentato terroristico: Il presunto aggressore, ex guardia di sicurezza della scuola, è già stato arrestato. E’ accaduto a Cangwu, nel sud della Cina. Pugnalate in una scuola, ferite almeno 39 persone, è la follia di questa mattina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali. Trentasette studenti sono stati leggermente feriti e due adulti hanno subito lesioni più gravi. Sono stati tutti ricoverati in ospedale e le loro vite non sono in pericolo, hanno precisato dopo l’attacco. In un rapporto sull’incidente pubblicato dalle autorità locali, un uomo sulla cinquantina di nome Li Xiaomin, che aveva precedentemente lavorato come guardia di sicurezza nella stessa scuola elementare, è stato identificato come il principale sospettato. Il presunto autore è già stato arrestato dalla polizia locale.

Attentato terroristico a scuola, l’ultima di una serie in Cina

L’attentatore è entrato nella scuola la mattina, secondo le testimonianze raccolte dalla stampa locale. E’ in quel momento che, per nessuna ragione ancora nota, ha iniziato ad attaccare sia gli studenti che il personale del centro. Il preside della scuola e un’altra guardia di sicurezza sono rimasti gravemente feriti. Questo tipo di attacchi alle scuole sono ricorrenti in Cina. L’anno scorso, 20 bambini sono stati martellati a morte da un attacco simile a Pechino. Nello Yunnan, nel sud-ovest del paese, uno studente è stato ucciso e altri 11 feriti in una scuola tecnica.

Nell’Hubei, nella Cina centrale, otto studenti sono morti in un altro assalto. Nel 2017, la regione del Guanxi, a cui appartiene il distretto di Cangwu, ha anche vissuto un altro scenario simile quando un uomo ha ferito 11 bambini con un coltello da cucina in una scuola.