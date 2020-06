Brasile, Bolsonaro ha deciso di occultare i dati della pandemia: scoppia la protesta

Bolsonaro ha deciso: il sito web del Ministero della Salute elimina il numero totale di decessi e infezioni. Scoppiano le polemiche

Il governo del Brasile, con Jair Bolsonaro di estrema destra in prima linea, ha cancellato dal sito ufficiale i dati consolidati che indicavano l’evoluzione e la portata del nuovo coronavirus. Il fatto ha causato critiche immediate da parte dei governi statali, un ex ministro della sanità, un giudice del Società suprema e civile. Dopo un blackout durato ore, la pagina del Ministero della Salute offre ora solo i dati delle precedenti 24 ore. A ciò si aggiungono i ripetuti ritardi nella diffusione dei saldi giornalieri dopo aver raggiunto diversi record questa settimana. Con 35.930 morti e 672.846 infezioni fino a questo sabato, il Brasile è il secondo paese al mondo per infezioni (solo dietro gli Stati Uniti) e il terzo per decessi dopo Stati Uniti e Regno Unito.

Scandalo in Brasile, Bolsonaro ha deciso di occultare i dati della pandemia

Le misure degli ultimi giorni sono un altro passo sicuro verso il blackout di informazioni del governo sulla portata reale della crisi sanitaria. Le dimensioni di quest’ultima per gli esperti considerano sottovalutate dall’inizio a causa del numero ridotto di test effettuati. Dopo essere stato chiuso per diverse ore tra venerdì e sabato, la pagina di dati covid-19 è tornata solo con i dati delle precedenti 24 ore. Il totale accumulato di morti, casi e mappe con la loro distribuzione territoriale era scomparso, dati chiave per comprendere l’evoluzione della malattia. Il costante sabotaggio di Bolsonaro di misure sanitarie per contenere la pandemia e i suoi gesti autoritari hanno avuto una risposta questa domenica con proteste in varie città contro di lui e a favore della democrazia.

La questione ha causato uno scandalo in Brasile, un paese con una straordinaria cultura della trasparenza. I governi statali, un ex ministro e un giudice della Corte suprema alzano la voce.