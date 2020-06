Sondaggio, Conte è il miglior leader nella gestione della pandemia

Il premier Giuseppe Conte è il miglior leader mondiale ad aver gestito la pandemia. Battuta anche la Merkel nello speciale sondaggio

Successo al sondaggio sui leader mondiali in tema di pandemia per l’Italia. Il premier Giuseppe Conte è il leader mondiale ad aver gestito meglio la pandemia nel proprio Paese. Lo rivela il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Il presidente del Consiglio italiano viene indicato dal 40,3% degli intervistati. Al secondo posto si è piazzata la cancelliera tedesca Angela Merkel con il 23%. Un distacco netto, così come accade da tempo nei sondaggi da leader italiani. Conte riesce a mettere insieme l’ampia fascia di moderati, sia da una parte che dall’altra. Piace in via trasversale e poi rimane il presidente scelto dal Movimento Cinque Stelle i cui elettori restano al suo fianco.

Conte è il miglior leader per la gestione della pandemia

Per quanto riguarda il resto della classifica proveniente dal sondaggio, c’è un vero vuoto. Al terzo posto il presidente cinese Xi Jinping con il 9,0%, seguito dall’americano Donald Trump che ottiene soltanto il 2,5%. In Francia non se cava bene Emmanuel Macron con il solo 1,6% delle preferenze. Fanalino di coda il premier britannico Boris Johnson con lo 0,5% delle preferenze. Per il 10,9% il leader più efficace non è nessuno dei precedenti, mentre l’11,7% non ha saputo dare alcuna risposta. Per Conte questo sondaggio arriva dopo quello che lo vedrebbe al capo di una lista personale che starebbe intorno al 14%.

Conte leader con una sua lista e il sostegno del Movimento Cinque Stelle formerebbero il partito più forte. Se a questi continuerebbe il sostegno del Pd si può affermare che Conte potrebbe diventare l’ago della bilancia che fa pendere le scelte degli italiani lontano dai sovranisti.