Report risponde. La reazione di Sigfrido Ranucci a Fontana, che ieri voleva diffidare la Rai per impedire al programma di trasmettere il servizio

Arriva puntale la risposta dopo l’incredibile minaccia del governatore della Lombardia alle testate di Report e del Fatto. La risposta del conduttore del programma d’inchiesta Sigfrido Ranucci a Fontana, che ieri voleva diffidare la Rai per impedire a Report di trasmettere il servizio, è stata ironica ed esaustiva. “Non vedo proprio perché non dovremmo andare in onda. In fondo raccontiamo un bel gesto. Senza di noi – prosegue Ranucci – e senza il Fatto Quotidiano nessuno avrebbe infatti saputo che l’azienda del cognato del presidente della Lombardia ha donato ai suoi cittadini materiale sanitario. E dal momento che Fontana dice di essere all’oscuro possiamo dire che tutto sia avvenuto a sua insaputa, sia in Regione che in casa. Insomma, credo debba ringraziarci. Se non ce ne fossimo occupati noi avrebbe continuato a non sapere nulla”.