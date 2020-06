In arrivo per gli italiani fino a 4.000 euro di nuovi incentivi, con e senza Rottamazione, per l’acquisto di una nuova auto, ecco cosa cambia

In arrivo per gli italiani fino a 4.000 euro di nuovi incentivi, con e senza Rottamazione, per l’acquisto di una nuova auto. E’ il contenuto di un emendamento al Decreto Rilancio presentato da Gianluca Benamati, Guglielmo Epifani e altri componenti del PD, Iv e Leu. Grazie a questo incentivo si potrà rottamare la propria vecchia automobile ad alto impatto ambientale e ottenere un considerevole contributo statale, fino a 4.000 euro per l’acquisto di una nuova automobile meno inquinante. L’azione avrebbe la duplice veste produttiva e ambientale. L’incentivo permette di eliminare altre auto più inquinanti, specie quelle vecchie di 10 anni e oltre. Dal punto di vista produttivo, darebbe una scossa al settore dell’auto che sta subendo una brusca frenata a causa dell’emergenza.

Bonus rottamazione in arrivo per gli italiani: come funziona

Del resto, il mercato dell’auto è strettamente legato all’andamento dell’economia. Di fronte ad una crisi economica post sanitaria dove si prospetta la perdita di ulteriori posti di lavoro e la necessità di allargare notevolmente gli ammortizzatori sociali, il settore dell’auto è tra i primi a subirne le conseguenze. Questo è quanto previsto dall’emendamento presentato. Bisogna poi capire se sarà approvato tutto o in parte, oppure sarà respinto. Allo stato attuale è una proposta portata in parlamento.

La misura, se approvata, sarà valida per tutti coloro che acquisteranno una nuova auto Euro 6 con emissioni di C02 superiori a 61g/km, l’importo del contributo sarà pari a: