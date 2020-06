Roma, paura per nuovo focolaio: la reazione dei capitolini

Paura per nuovi contagi. Chiusa dalla polizia locale di Roma piazza Carlo Forlanini, da via Folchi e via di Val Tellina, a causa della grande affluenza

Scatta la paura per il rischio di nuovi focolai a Roma. Chiusa dalla polizia locale di Roma piazza Carlo Forlanini, da via Folchi e via di Val Tellina, a causa della grande affluenza al vicino drive-in dove sono iniziati i test sierologici per tutti i pazienti dimessi dal 18 maggio dall’Irccs San Raffaele Pisana. Tutto è nato qui dove si è registrato nei giorni scorsi un focolaio di Coronavirus, e i loro contatti stretti. Secondo quanto si è appreso, la chiusura da parte degli agenti del gruppo Monteverde dell’area e delle vie sopra citate, è scattata per il rischio che si formassero assembramenti e quindi ulteriori contagi.

Roma, paura per un nuovo focolaio: altro contagiato ai Castelli

Intanto c’è un nuovo caso coronavirus ai Castelli Romani. E’ un ferroviere, ha 33 anni, e dalla scorsa notte anche i suoi familiari sono sotto osservazione. E’ stato trasportato dal nuovo ospedale dei Castelli allo Spallanzani l’altra notte con l’ambulanza della croce rossa. Intanto all’ospedale dei Castelli ci sono altri sospettati. Il rischio e la paura che a Roma torni un picco a causa del focolaio del San Raffaele è tanta. Il ferroviere, infatti, per il lavoro che svolge potrebbe aver contagiato altre persone. Nuove zone rosse, quindi, circoscritte alle zone dei focolai.

Il Comune pronto ad intervenire per scongiurare altri focolai. Intanto al San Raffaele sarebbero in aumento i contagiati. Si spera non ci siano positivi tra gli uomini e le donne del personale.