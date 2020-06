Roma, il punto: calendario, infortuni, calciomercato

Roma, il punto in vista della ripresa del campionato: le ultime su calendario, situazione infortuni e trattative di calciomercato dei giallorossi

Poco meno di due settimane, e il campionato di calcio di Serie A finalmente ripartirà. Le squadre si stanno preparando alla ripresa, prima del campionato ci sarà l’antipasto della Coppa Italia con le semifinali di ritorno e la finale. Quindi, toccherà a tutte le altre squadre lanciarsi in un vero tour de force fino al 2 agosto. Dopodiché, per chi vi sarà impegnato, coppe europee. Come nel caso della Roma, che dunque lotterà su due fronti, cercando l’ingresso in Champions League da entrambe le porte. Grande attesa per i giallorossi di Fonseca, che devono tentare la rimonta in classifica sull’Atalanta quarta e provare a imporsi sulla ribalta continentale in Europa League. Facciamo il punto sulla situazione in casa dei capitolini.

Roma, il punto in casa giallorossa

La Roma sarà l’ultima squadra a scendere in campo, nel match del 24 giugno contro la Sampdoria. Giallorossi che saranno poi attesi subito da gare importanti, come quella contro il Milan il 28 giugno e quella con il Napoli del 5 luglio; in mezzo, la sfida con l’Udinese il 2 luglio. Giallorossi che dovranno ripartire subito al massimo, dunque, per cercare di raggiungere l’obiettivo quarto posto. Si lavora al recupero degli infortunati: Pau Lopez, Mancini e Perotti potrebbero farcela per il ritorno in campo, per Nicolò Zaniolo si dovrà attendere ancora circa un mese ma il talento dovrebbe farcela per il rush finale.

In tema di calciomercato, la società prepara già la prossima stagione. Buone notizie sul fronte della conferma di Smalling e Mkhitaryan, acquistati in prestito da Manchester United e Arsenal e che potrebbero essere riscattati. In entrata, si lavora a importanti innesti di parametri zero: per Pedro possibilità concrete, lontano Bonaventura che si avvicina al Torino. Occhio anche al fronte cessioni, con possibili numerosi addii per abbassare il monte ingaggi: i primi giocatori in lista di sbarco sono Juan Jesus, Pastore, Perotti e Fazio.

