Infortunio Zaniolo, il talento della Roma e della Nazionale si allena per tornare in campo: ecco i tempi di recupero dal lungo stop

A gennaio, il grave infortunio al ginocchio al legamento crociato del ginocchio destro è stata una brutta botta per Nicolò Zaniolo e per la Roma. Il crac nel match contro la Juventus, all’ultima giornata di andata, ha tolto ai giallorossi il loro uomo migliore. E alla Nazionale, un giocatore che poteva essere fondamentale per l’avventura a Euro 2020. L’emergenza coronavirus, ha poi giocato decisamente a favore del talento di scuola Inter. Per gli Europei, ci sarà tutto il tempo per presentarsi in forma nella prossima stagione. L’attaccante sta provando a recuperare per essere a disposizione di Fonseca già nel finale di campionato e in Europa League, ad agosto, con la sfida negli ottavi di finale contro il Siviglia.

Infortunio Zaniolo, i tempi di recupero del giocatore della Roma

L’allenatore portoghese conta di avere a disposizione uno dei suoi assi per gare importanti e decisive. Zaniolo si sta allenando già da un po’, anche se senza forzare e svolgendo un programma a parte a Trigoria. Non bisogna correre rischi inutili, vista la delicatezza dell’infortunio, ma il recupero procede bene e probabilmente tra qualche settimana si potrà vederlo in campo.

A breve ci sarà il consulto con il professor Mariani, che lo ha operato dopo l’infortunio. Da lui si attende il via libera per il pieno recupero e il ritorno a regime all’attività agonistica. Se tutto andrà bene, non è da escludere che Zaniolo possa essere in campo per le ultime quattro o cinque giornate di campionato. Una data possibile potrebbe essere il 19 luglio, giorno della sfida contro l’Inter.

