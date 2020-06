Naike Rivelli, il pollice verde e la foto senza veli tra cielo e terra

Naike Rivelli ha postato poco fa una foto in cui è intenta a innaffiare le piante in giardino, vestita in modo sportivo con un leggins molto aderente.

Naike Rivelli ha postato uno scatto su Instagram in cui è intenta a innaffiare le piante in giardino con in mano una pompa dell’acqua e con indosso una tuta molto aderente, soprattutto la parte di sotto del leggins, che mostra chiaramente il suo perfetto lato B. La didascalia alla foto è stata: “Chi Semina… Raccoglie 🍀❤️❣️”, volendo fare magari un’allusione al fatto che chi si comporta bene nella vita, sarà ricompensato dai frutti del proprio lavoro di “semina”, appunto.

Naike Rivelli si mostra nuda tra cielo e terra

Ieri invece la figlia di Ornella Muti si è mostrata completamente nuda in una foto artistica, sospesa tra il cielo e la terra. Alla luce di uno spicchio di luna, in mezzo a tantissime stelle, la Rivelli è intenta in una posa plastica degna dei migliori maestri di Yoga, come si può notare dallo scatto qui sopra.

Si capisce però che la foto è stata ritoccata visto che risulta molto irreale il contorno intorno a lei del cielo ultra stellato e della perfezione del maestoso albero dietro di lei.