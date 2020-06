Il Napoli voleva essere presente ai funerali della sorella di Gattuso

La Società Sportiva Calcio Napoli è vicina al proprio mister, Rino Gattuso, per la scomparsa prematura della sorella Francesca.

Lorenzo Insigne, Dries Mertens e compagni avrebbero voluto essere presenti ai funerali di Francesca Gattuso, sorella di Rino, ma un ostacolo ha impedito alla compagine azzurra di raggiungere il proprio mister a Corigliano per l’ultimo saluto a sua sorella. Ma i ragazzi del Napoli potranno essere vicini al proprio allenatore visto che domani mattina prima della partenza per la Calabria, Rino Gattuso sarà al campo di allenamento di Castel Voltuno per la seduta mattutina. Dunque anche in un momento così duro e difficile, Ringhio si contraddistingue per la sua grande professionalità.

Il Napoli avrebbe voluto seguire Rino Gattuso in Calabria per i funerali della sorella

La squadra quindi avrebbe voluto seguire il tecnico a Corigliano per l’ultimo saluto a Francesca, ma non sarà possibile per le precauzioni imposte dall’emergenza del Covid-19. La società azzurra ha mostrato la propria vicinanza al tecnico calabrese su Twitter: “Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca”, si legge nel tweet. I messaggi di cordoglio di vari club si susseguono sui social network.

Anche il club di Milano ha affidato ai social il suo messaggio di vicinanza al tecnico del Napoli: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”.