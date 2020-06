Anna Tatangelo non tornerà con Gigi D’Alessio e il cantante sembra ormai dimenticato per sempre. La donna ora è di nuovo felice

Ci sono novità per Anna Tatangelo. Sembra che nella sua vita sia entrato un altro uomo. La cantante ha dimenticato il suo ex marito Gigi D’Alessio ed ora si gode la sua felicità.

Anna Tatangelo tra le braccia di un altro

La storia d’amore con Gigi D’Alessio è finita all’improvviso ed ha lasciato tutti spiazzati. I suoi fan hanno sperato fino alla fine che i due potessero tornare insieme, ma così non è stato, anzi lei è ormai felice nelle braccia di un altro.

Ma chi è questo ragazzo con cui la Tatangelo trascorre le giornate? E’ il suo nuovo fidanzato? No, in realtà è suo fratello Giuseppe. I due sono molto legati e anche se non si vedono spesso insieme in televisione hanno una stima reciproca. Giuseppe ha anche un bambino di due anni. Dopo la pubblicazione della foto, qualcuno aveva già pensato che si potesse trattare del fratello perché si nota una certa somiglianza.

Per il momento la cantante non sembra pensare ad un altro uomo, si gode la sua tranquillità insieme alla sua famiglia. Sorride alla vita e mostra il suo bellissimo sorriso al mondo intero. Gigi D’Alessio è ormai un ricordo lontano. La fine della loro storia non si conosce anche se sono girate molte voci. I due torneranno mai insieme? Chissà forse in futuro, per adesso è un no.