Ilaria Capua, perchè il virus sarebbe sparito: le parole dell’esperta

La virologa Ilaria Capua sostiene che il Covid-19 è sparito non a seguito di una sua mutazione, ma tramite una reazione del sistema immunitario dell’organismo umano.

Le dichiarazioni del virologo Alberto Zangrillo avevano sollevato aspre critiche quando quest’ultimo affermò che il Covid-19 era sparito. Polemiche piovvero sulla testa dell’esperto a cui però numerosi colleghi diedero manforte, spiegando che le sue affermazioni avevano fondamento.

Oggi a conforto di quanto espresso dal professor Zangrillo, è intervenuta anche la collega virologa Ilaria Capua la quale ha rappresentato il motivo per il quale il Covid-19 non esisterebbe più. Nessuna mutazione del patogeno, solo una maggior risposta da parte del sistema immunitario dell’uomo. Il genoma del virus non sarebbe cambiato.

Ilaria Capua, spiegato il motivo per cui il Covid-19 non esisterebbe più

La virologa Ilaria Capua interviene su un tema caldo che ha tenuto banco nel corso delle settimane passate. Il riferimento va alle parole del collega Alberto Zangrillo che giorni fa disse che il virus non esisteva più, sollevando un polverone di portata biblica.

La dottoressa Capua, sul punto ha affermato che Zangrillo non avrebbe tutti i torti. Durante il suo intervento alla trasmissione Aspettando Le Parole ha sostenuto: “Non è una fucilata è un patogeno che si manifesta in modi differenti in base a numerosi fattori. Quando non esiste cura a risentirne sono le manifestazioni cliniche che si presentano in maniera più grave”.

Il netto miglioramento a cui si sta assistendo oggi, afferma la dottoressa Capua, sarebbe frutto di un perfezionamento dell’organizzazione di tutto il sistema, tuttavia ci tiene a precisare un aspetto. Parlare di un indebolimento del virus sarebbe inesatto. A mutare non è il genoma del virus, nè si può affermare che sia diventato più aggressivo.

Allo stesso modo la virologa Ilaria Capua è scettica sulla possibilità di una seconda ondata, ribadendo un concetto già espresso la scorsa settimana. La seconda ondata non è una calamità imprevedibile, dipende dai cittadini e dal loro atteggiamento. Il virus continua a circolare anche se a livelli bassi. Se i soggetti più a rischio continueranno a mantenere tutte le precauzioni del caso, una seconda ondata potrebbe essere scongiurata.

La dottoressa Ilaria Capua, in chiosa, si definisce un’ex virologa spiegando il motivo di tale precisazione. Avrebbe lasciato il suo laboratorio per perseguire la strada della politica. Parlamentare per 3 anni si sarebbe poi traferita negli Stati Uniti dove ora dirige un centro multidisciplinare, precisamente il One Health Center alla University of Florida.

