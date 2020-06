Il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco ha dichiarato: Le mascherine sono fastidiose con il caldo all’aperto sebbene servano”.

L’Oms ha pubblicato le nuove linee guida sull’utilizzo dei dispositivi di protezione, come le mascherine, per il contrasto del rischio contagio da Covid-19: “Le mascherine sono importanti – si legge nelle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità – e vanno indossate sempre nei luoghi pubblici e dov’è difficile rispettare la distanza fisica, ma da sole non bastano per limitare la diffusione del virus. E possono anche creare un falso senso di sicurezza, portando le persone a trascurare l’igiene delle mani e il distanziamento sociale”. “L’utilizzo delle mascherine in estate, all’aperto e con le attuali condizioni epidemiche sono aspetti che bisogna cercare di normare in maniera affidabile”, ha dichiarato invece Massimo Clementi, virologo all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha detto: “La mascherina è utile e importante e deve essere mantenuta in ambienti chiusi dove ci sono anche altre persone, ma data la situazione attuale in Italia, con la grande riduzione della carica virale nei soggetti infettati dal coronavirus, e data la stagionalità, quindi il caldo e il maggiore irraggiamento Uv, all’esterno questa misura risulta non essere utile e anche fastidiosa. Il mio non è un invito a non rispettare il distanziamento, ma è una riflessione sull’opportunità di prendere in considerazione l’idea di rivedere in questo senso le regole sull’uso delle mascherine”.

Pregliasco: “Le mascherine con il caldo sono fastidiose ma riducono il rischio di contagio”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ha detto: “Con il caldo le mascherine sono fastidiose, ma in questo momento sono un modo per ridurre il rischio di contagio. La mascherina ha un’azione utile: dobbiamo considerarci tutti potenziali positivi e sapere che, indossando la mascherina, possiamo proteggere gli altri e contrastare quindi la diffusione del coronavirus”.

“La battaglia è ancora in corso” – ha concluso Fabrizio Pregliasco -.