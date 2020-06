Caterina Balivo , gli auguri speciali ad un amico speciale

Caterina Balivo pubblica sulle sue Instagram Stories un tributo alla leggenda vivente Pippo Baudo in occasione del suo 84esimo compleanno

Ieri una delle colonne portanti della televisione italiana ha compiuto 84 anni. Stiamo parlando di Pippo Baudo; dagli anni ’60 è uno dei presentatori di punta della Rai.

Non sono mancati tributi da amici e colleghi che si sono uniti a celebrare la vita di un uomo che ha accompagnato gli italiani per decenni allietando i nostri momenti di svago e serenità con spettacoli sempre eleganti, divertenti e di classe.

Caterina Balivo, conduttrice della nuova guardia della tv di stato, sicuramente sente forte il sentimento di riconoscenza per chi l’ha preceduta. Per chi intraprende il suo mestiere Pippo Baudo non solo è un maestro ma anche un esempio di professionalità e rigore.

La bella presentatrice quindi ha deciso di fare un omaggio pubblicando sulle sue Instagram Stories un piccolo spezzone di video risalente al Natale scorso in cui Baudo è venuto ospite nella trasmissione da lei condotta, Vieni da me.

Caterina Balivo: l’omaggio a Pippo Baudo e l’addio a Vieni da me

Il pubblico era in evidente visibilio. Tutti in piedi per acclamare una leggenda vivente. Certo, è strano vedere a giugno persone con il cappellino di Babbo Natale però è comunque emozionante scorgere l’affetto che suscita in chi lo incontra. E’ sicuramente lo stesso pensiero che ha fatto Caterina Balivo che accompagna il video con un commento: “Buon compleanno immenso Pippo, patrimonio nazionale della televisione italiana.” E aggiunge: “Che bello aver festeggiato il Natale con te a Vieni da me”

Caterina Balivo ha dichiarato pochi giorni fa che lascerà il programma da lei condotto ormai da oltre due anni per dedicarsi ad altri progetti che attualemte rimangono misteriosi.

