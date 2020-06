Coronavirus, nuovo focolaio in un ospedale a Milano

Coronavirus, rilevato un nuovo focolaio in un reparto di un ospedale a Milano: la situazione sarebbe comunque sotto controllo

I dati sui contagi da coronavirus incoraggiano all’ottimismo negli ultimi giorni. Gli effetti delle prime riaperture generalizzate di tre settimane fa sembrano non aver portato a una nuova impennata dei contagi, che anzi continuano il loro trend in discesa. Per valutare gli effetti delle riaperture tra regioni, bisognerà attendere ancora alcuni giorni. Il numero dei nuovi casi giornalieri più elevato continua a registrarsi tuttavia in Lombardia, dove anzi è stato intercettato un nuovo focolaio in un ospedale a Milano.

Coronavirus, nuovi casi all’ospedale Niguarda di Milano

Si tratta dell’ospedale Niguarda e precisamente del reparto di Oncoematologia. Nel personale del reparto, sono stati riscontrati alcuni casi con dei test mirati a fine maggio, dopo che dai test effettuati ad aprile non erano risultati nuovi casi. Tutto il personale, da quello medico a quello amministrativo, è stato sottoposto dunque ad uno screening. In tutto sono stati effettuati quasi 200 tamponi, per tutelare anche la salute dei pazienti del reparto, alcuni dei quali sono piuttosto fragili.

La situazione, in ogni caso, come si apprende dall’Adnkronos sembra sotto controllo. I numeri sarebbero risultati contenuti. I pazienti del reparto, comunque, per sicurezza sono stati spostati per alcuni giorni nei reparti adiacenti. La struttura sanitaria fa sapere che i test sono stati poi eseguiti anche sugli operatori degli ambulatori, senza riscontrare casi ulteriori. “Il virus continua a circolare e non si può abbassare la guardia, bisogna continuare a fare attenzione”, fanno sapere dall’ospedale.

