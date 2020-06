Massimo Giletti sindaco di Torino, è l’idea della Lega

Giletti sindaco di Torino, ma il presentatore smentisce: “Una carnevalata. Mi basta quel che faccio e la presidenza dell’azienda di famiglia”

L’idea è partita da Roma. La Lega ha pensato a Massimo Giletti come candidato del centrodestra alle prossime amministrative di Torino. Si vota nel 2021 nella città capoluogo del Piemonte. I riscontri ufficiali non ci sono ma già si sussurra che la presenza abbastanza frequente del segretario della Lega come ospite nel programma del conduttore non sia del tutto casuale. Intanto il capogruppo alla Camera e segretario della Lega del Piemonte Riccardo Molinari ha smentito: “Conosco Giletti perché mi capita di partecipare alla sua trasmissione, ma non abbiamo mai parlato di una candidatura a sindaco”, dichiara il responsabile del partito del nord in Piemonte.

Leggi anche > Indagata Pivetti, perquisita la casa

L’idea: Giletti sindaco di Torino

Lo stesso Giletti ha poi smentito questa possibilità definendola “una notizia da Carnevale. Mi basta già quello che faccio e il ruolo di presidente nell’azienda di famiglia dopo la scomparsa di mio padre, e non vedo per me un futuro da sindaco“. Le dichiarazioni in politica lasciano il tempo che trovano, specie se si è ancora distanti ad una data elettorale. Sia la Lega che Giletti avrebbero tutte le ragioni per smentire l’indiscrezione. Del resto, la Lega vuole scegliere il candidato in Piemonte e non vuole un politico. Il profilo è quello giusto se si pensa al conduttore televisivo.

Leggi anche > Covid e antinfiammatori: lo studio

Esistono già dei papabili candidati come l’assessore regionale Fabrizio Ricca alla deputata Elena Maccanti. In cima alla lista del partito c’è sempre il nome dell’imprenditore delle acque e del Barolo, Paolo Damilano. La Lega lo aveva sponsorizzato già per le regionali, ma non se ne fece nulla.