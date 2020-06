Fabrizio Corona, arriva la decisione della Cassazione

È arrivata la decisione da parte dei giudici di Cassazione sui nove mesi già scontati da Fabrizio Corona in affidamento terapeutico

La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento dei giudici di Sorveglianza sui nove mesi già scontati da Fabrizio Corona in affidamento terapeutico. Con quest’ultima decisione i magistrati milanesi avevano stabilito che il periodo in questione (tra febbraio a novembre 2018) dovesse essere nuovamente da scontare in carcere dall’ex “re dei paparazzi”. L’avvocato dell’uomo Ivano Chiesa con il difensore Antonella Calcaterra aveva presentato ricorso alla Suprema Corte.

In questo momento Corona si trova ai domiciliari. A dicembre l’ex “re dei paparazzi” aveva lasciato il carcere passando a un regime di detenzione domiciliare in una comunità terapeutica. La revoca dell’affidamento terapeutico per le cure dalla dipendenza dalla cocaina era avvenuto a fine aprile 2019. Allora la Sorveglianza aveva scelto di revocarlo per via delle varie violazioni delle regole.

LEGGI ANCHE —> Massimo Giletti sindaco di Torino, è l’idea della Lega

Fabrizio Corona, la Cassazione annulla il provvedimento sui nove mesi in più da scontare in carcere

Gli stessi giudici avevano stabilito anche che l’uomo dovesse scontare ancora una volta gli ultimi cinque mesi trascorsi in affidamento, periodo di fatto annullato dai magistrati. L’unico periodo salvato solo era quello relativo tra febbraio e novembre 2018. La Procura generale aveva richiesto però di revocare anche quei nove mesi. La Cassazione aveva annullato con rinvio la prima decisione della Sorveglianza. Così nel novembre 2019 era giunta la nuova decisione dei magistrati milanesi.

Questi ultimi avevano accolto la richiesta della Procura generale. Successivamente la difesa di Corona aveva impugnato il provvedimento presentando ricorso in Cassazione che ha rimandato il caso a un nuovo esame da parte della Sorveglianza. La tesi sostenuta dai legali del “re dei paparazzi” è che non ci fossero i “presupposti di fatto” per l’annullamento di quei nove mesi già scontati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo sensuale in bianconero: ma non tifava Napoli? – FOTO

Ancor più per il fatto che, nella vicenda dei contanti trovati nel controsoffitto, l’uomo era stato assolto nel merito sia in primo grado che in appello, sentenza poi diventata definitiva.