Chiara Biasi continua a spogliarsi, stavolta ha superato il limite – FOTO

Chiara Biasi, bella e giovane fashion blogger ed influencer, regala scatti sensuali ai suoi follower su Instagram

Chiara. No, non stiamo parlando delle Ferragni e nemmeno della Nasti. C’è un’altra fashion blogger che spopola ogni giorno di più. Classe 1990, nata sotto il segno dell’Ariete, è Chiara Biasi che ci fa battere il cuore.

Oggi regala ai suoi 2,5 milioni di follower uno scatto mozzafiato. La bella mora, sdraiata su un candido divano bianco con indosso un bikini rivelatore è baciata dal sole, pelle già abbronzata, attende l’arrivo della stagione più calda dell’anno.

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 9 Giu 2020 alle ore 12:56 PDT

Capelli sciolti, grandi occhiali da sole a punta che le coprono il viso, slip maculato e seno prorompente in bella vista. A tal proposito, la bella influencer di Pordenone ha dichiarato di averlo rifatto e di essersene poi pentita. E’ stato un gesto dovuto ad un momento d’insicurezza.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno da sballo, completo intimo invisibile FOTO

Chiara Biasi: tutti pazzi per per lei

E’ facile trovare foto di Chiara Biasi in costume da bagno scorrendo la galleria del suo profilo Instagram. La fashion blogger infatti adora far vedere le sua ottima forma; inoltre è un metodo per sponsorizzare la sua linea personale, targata dal brand Matineé. Stanca di non trovare il bikini perfetto, Chiara ha deciso di seguire il motto “chi fa da sè, fa per tre” e ne ha disegnati ex novo per se stessa e per il suo pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram buongiorno🖤 @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 8 Giu 2020 alle ore 2:11 PDT

Grande affetto e approvazione dei fan che nei loro commenti esprimono tutto il loro sostegno a Chiara: “Una come te nasce ogni due secoli”, “Meravigliosa fanciulla, molto attraente”, “Eleganza pura”, “Sensualità allo stato puro”.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali, in costume: il lato B è da 3 punti