Elisa Isoardi e un “balcone” davvero evidente – FOTO

La modella, conduttrice della tv italiana Elisa Isoardi riapre il suo baule di sogni professionali e mostra una sporgenza di troppo

Elisa Isoardi, modella conduttrice de “La Prova del Cuoco” sembra aver dato una sferzata alla sua carriera professionale in direzione di altri lidi. Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile se non quasi certo addio al ruolo in primo piano del palinsesto della Rai in onda tutte le mattine alle ore 12.00.

Elisa Isoardi dal prossimo settembre sarebbe pronta a “Ballare sotto le stelle” in compagnia di Milly Carlucci. Ma l’ex compagna di Salvini ha spiazzato tutti con uno scatto “felice” che smentisce tutte le voci di un possibile addio a La Prova del Cuoco.

La 37enne di Cuneo sponsorizza la sua abituale trasmissione con un selfie su Instagram in compagnia di Claudio Lippi, spegnendo tutte le critiche piovute in questi giorni. L’obiettivo della telecamera va ad immortalare il il dècolletè e il “balcone” sporgente della conduttrice, mai cieco ai fan sotto quel camice verde semicoperto da un baule di cianfrusaglie domestiche all’interno.

Il messaggio di Elisa ai suoi fan e i buoni propositi per un futuro roseo

La Isoardi lancia la trasmissione con un “Noi vi aspettiamo“. Tuttavia non sono mancati i commenti negativi di alcuni followers che hanno storto il naso, andando al di là delle sue forme: “Ma chi è che ti veste? Nemmeno mia nonna…”.

Nonostante le critiche, Elisa sa dove mettere le mani e ripartire alla grande sul grande teleschermo. Con il suo naturale volto e un portamento un pò più vivace, darà quella giusta spinta con l’obiettivo di far accendere le fantasie dei suoi fan.

Le sue semplici e naturali espressioni vitali potrebbero farle fare un salto di qualità inaspettato, magari mettendo in mostra qualcosa che finora i followers hanno potuto assistere solo in versione antipasto.

Ai posteri l’ardua sentenza, ma per ora Elisa Isoardi utilizza l’arma del sorriso e del buon umore per farsi strada.