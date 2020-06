Il presidente del Consiglio dei Ministri ha parlato in diretta alla Nazione

Giuseppe Conte, in queste settimane di emergenza, ha parlato diverse volte alla Nazione. Il premier ha aggiornato costantemente il popolo in merito alle misure e alle azioni da intraprendere per fronteggiare al meglio il virus e la crisi economica. Il Covid-19, infatti, ha scatenato sia una crisi sanitaria che economica. Il presidente del Consiglio ha parlato alla stampa. Conte ha anche svelato che ci sarà a breve un incontro con la maggioranza e le forze del paese per un confronto e per avere un piano. Il premier ha anche replicato alle accuse delle opposizioni. “Credo di aver dimostrato di andare in Parlamento in tutte le occasioni, ci sarò anche la prossima settimana. Quella di sottrarmi al confronto del Parlamento credo sia una accusa un po’ ardita“.

Le parole di Giuseppe Conte alla Nazione in diretta alla stampa

Giuseppe Conte ha anche svelato di non essere preoccupato per la convocazione dei pm di Bergamo in merito alla mancata istituzione delle zone rosse di Nembro e Alzano Lombardo. Parole anche sulla fase 3: “Ormai vedo cittadini complessivamente responsabili. L’Italia è pronta per questa cosa. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo rispettare il distanziamento e indossare le mascherine se ciò non è possibile. In ogni modo non possiamo mantenere un paese bloccato”. Il messaggio di Conte alla Nazione è stato come al solito ricco di spunti. “Stiamo mettendo su un piano. Questa sera o domani mattina avremo anche un confronto con la maggioranza e con le forze che sostengono il governo. Voglio sottolineare che a livello europeo hanno apprezzato la nostra predisposizione”.

