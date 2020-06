Al Bano, l’attacco sul web e i commenti durissimi: “Vergognati”

Al Bano viene duramente attaccato sul web per alcune sue recenti dichiarazioni, la community esplode contro il cantante

Il personaggio di Al Bano è molto famoso e, al tempo stesso, davvero molto discusso. Periodicamente, il 77enne di Cellino San Marco trova spazio nelle colonne dedicate al gossip per i motivi più disparati. Ci ha messo anche del suo, di recente, il cantante pugliese, che aveva parlato alcuni giorni fa delle sue presunte difficoltà a livello pensionistico. Affermando che con una pensione di 1470 euro si trovava in una situazione non ottimale.

Al Bano, l’attacco di Biagio D’Anelli: che accuse

Dichiarazioni che hanno infiammato il popolo del web e che hanno scatenato le reazioni di altri personaggi famosi. Come nel caso di Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello e protagonista in passato a Uomini e Donne. Sul suo profilo Instagram, Biagio non le ha mandate a dire, anzi, al cantante: “Lui con 1470 euro rompe le p…e, mia nonna Teresa con 400 euro era felice di vivere e ci faceva anche dei regali. Ti voglio bene nonna”, questo il testo pubblicato in una foto pubblicata di recente.

La polemica è stata immediatamente rinfocolata, con numerosi insulti all’indirizzo di Al Bano. Cui, prontamente, hanno replicato il fan del cantante, cercando di difenderlo. Lo stesso cantante aveva cercato poi di chiarire il senso delle sue parole, alcuni giorni fa, sostenendo di essere stato travisato. Ma quello delle pensioni è un tema caldo su cui le discussioni, a prescindere, non mancheranno mai.

