Carlo Conti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha svelato un ricordo in merito alla sua difficile infanzia.

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Nella sua straordinaria carriera ha condotto programmi seguitissimi dai telespettatori come ‘L’eredità’, alcune edizioni di ‘Miss Italia’, ‘Tale e quale show’ e ‘Affari tuoi’.

Il nativo di Firenze è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre edizioni consecutive dal 2015 al 2017: in particolare l’edizione del 2016 ha raggiunto ottimi livelli di ascolti. Il 59enne ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale ‘Oggi’ in cui ha rivelato un ricordo doloroso sulla sua infanzia difficile. Il padre, infatti, morì quando lui aveva appena 18 mesi.

Un ricordo molto toccante soprattutto per i suoi innumerevoli fan.

Carlo Conti svela un ricordo sulla sua infanzia

Carlo Conti ha svelato nel corso di un’intervista a ‘Oggi’ un ricordo doloroso in merito alla sua infanzia. Il conduttore ha spiegato cosa è accaduto dopo la scomparsa del padre quando lui aveva appena 18 mesi.