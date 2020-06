Fantacalcio, gli infortunati dell’Atalanta, il rientro. Situazione Sportiello

Il punto della situazione in casa dell’Atalanta sugli infortuni, il mercato e il rientro del portiere Marco Sportiello

Il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, Giovanni Sartori ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui parla del momento che sta vivendo la squadra di Bergamo. “Se Zapata, Ilicic e Gomez sono intoccabili? All’Atalanta abbiamo venduto tanto è vero ma abbiamo anche investito tanto“. Il responsabile bergamasco ha continuato ricordando che il principio della società è di cedere qualche pezzo per reinvestire ma, ne è convinto anche il dirigente Percassi, “i tre tenori” vestiranno la casacca della Dea ancora a lungo. “Il livello dell’Atalanta si è alzato – ha dichiarato Sartori – con i soldi incassati abbiamo investito su due giovani come Czyborra e Sutalo. Il nostro non sarà un mercato di grandi movimenti, vorrei tenere i calciatori un altro anno per poi magari vendere nel prossimo. Lo scopo è quello di non depauperare mai il valore tecnico“.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real

Atalanta: la situazione di Marco Sportiello

Per quanto riguarda il calcio giocato che fra poco finalmente ripartirà arrivano buone notizie per mister Gasperini. La società fa sapere infatti che Marco Sportiello, il portiere bergamasco, ha pienamente recuperato dal suo infortunio. Reduce da una contusione al piede l’estremo difensore sarà disponibile per proteggere la porta dell’Atalanta già dalla prima partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. Fra i diffidati Malinovskyi, Palomino e Pasalic. L’Atalanta riparte quindi domenica 21 Giugno alle 1930 con la sua formazione al completo forte dei suoi 48 punti che le assicurano il quarto posto in classifica.

LEGGI ANCHE -> Coppa Italia, Napoli: Gattuso pensa già ai rigori: i prescelti

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La favola della Dea continua anche in Champions, dopo la vittoria contro il Valencia ai bergamaschi non resta di attendere il risultato degli altri ottavi di finale per conoscere l’avversario con cui dovranno scontrarsi ai quarti.